Ce dimanche 21 novembre de 10h à 18h, l'ASBL Natagora organise sa bourse aux plantes sauvages à Ixelles, au Mundo-b, rue d'Édimbourg 26 à Ixelles. Cette bourse proposera une vaste gamme d'espèces indigènes à la vente : jeunes arbres et arbustes pour la haie, plantes grimpantes et petits fruitiers, graines, plantules de fleurs, etc. Pour l'occasion, le jardin naturel géré par l'association ouvrira ses portes aux visiteurs.

En marge de cette bourse, l'équipe du Réseau Nature Bruxelles de Natagora ainsi que de nombreuses associations conseilleront les visiteurs sur le jardinage urbain, le compostage, le maraîchage. En parallèle, des activités pour toute la famille seront proposées gratuitement : concerts, grimage pour enfants, et petite restauration bio.

Cette année, l'association relance l'échange de graines et plants lors de la bourse. "Depuis quelques années, notre bourse n'a plus que le nom de bourse. Nous faisons essetiellement de la vente à prix minimes d'arbustes, de plantules et de graines. Cependant, nous aimerions petit à petit que notre évènement redevienne un lieu d'échange de plantes locales. Il sera donc possible cette année de venir déposer des graines ou plantules indigènes dans nos bureaux les deux semaines précédents l'évènement. Un délai nécessaire pour nous permettre de vérifier que les espèces partagées sont bien sauvages et non horticoles ou exotiques", explique Isabelle Tonglet du Réseau Nature de Natagora.

Infos : www.natagora.be/reseaunature