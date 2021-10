Dans le jardin du Mont des Arts, un show impressionnant se prépare. Les enfants courent dans les allées d’où s’échappe la brume, les passants s’émerveillent devant les lumières qui se reflètent sur la bibliothèque royale. C’est tout le jardin qui s’enchante, grâce au travail de "Magic Monkey". Marc Largent, co-créateur de ce collectif d’artistes bruxellois nous explique : "On s’est beaucoup inspiré du lieu que l’on connaît très bien. Le Mont des Arts, c’est un endroit de transition : les gens viennent, se posent. On a imaginé cette œuvre comme participative, où le public est vraiment au centre de l’expérience". Cette installation aérienne et féerique semble avoir déjà conquis le public : "Très mignon", "trop stylé", etc. Le vocabulaire diffère mais l’engouement est bien là parmi les premiers spectateurs du 6e Bright Brussels Festival.

Des créations belges à l’honneur

Pour continuer la visite, il suffit de suivre les lampadaires, illuminés en rose pour l’occasion. Plus loin dans la ville, on retrouve différentes créations belges, comme l’énorme mapping que l’on peut découvrir sur la façade du Palais royal : ce jeu de lumières oscille entre architecture classique et technique de clair-obscur. Une installation des Dirty Monitor, un collectif belge encore, qui nécessite une organisation millimétrée : "Une équipe d’une dizaine de personnes a travaillé sur le projet pendant un mois et demi. Ce soir, pour l’installation, une centaine de techniciens travaillent à la mise en place."

© FLEMAL JEAN-LUC

Des installations plus discrètes, mais tout aussi poétiques parsèment le chemin. Le square de Meeus, à côté du Parlement européen, s’illumine de petites lumières permettant de reconstituer un champ de lucioles. Cette année, l’Ecole nationale des Arts visuels de la Cambre se joint au festival. Son objectif : mettre en avant le patrimoine bruxellois via des créations lumineuses réalisées par des étudiants de son master en design industriel.

"La plus grande réussite touristique de ces dernières années"

Alors que l’édition 2021 du festival des lumières avait été annulée en raison de la situation sanitaire, il revient en force cet automne. Au-delà des installations temporaires, de nombreux musées partenaires proposeront des nocturnes, en marge de l’évènement. Pour Rudi Vervoort, ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale : "Bright est la plus grande réussite touristique de ces dernières années". L’année dernière, le Bright Festival avait recensé près de 388 000 personnes durant quatre jours. Si l’on est encore loin des presque deux millions de visiteurs annuels de la célébre Fête des Lumières de Lyon, en France, cette édition 2021 promet bien des surprises et espère dépasser la barre des 400 000 visiteurs.

Le Bright Brussels a lieu chaque soir du 28 octobre au 6 novembre de 19h à 23h dans différents endroits du centre-ville. La carte des installations est à retrouver ici : https://bright.brussels/fr/carte.