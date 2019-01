"On y est les gars, c'est parti!" Les portes du métro s'ouvrent sur le quai de la gare centrale à Bruxelles et des bruits de tambours envahissent la station. Il est presque 10h30 et des dizaines de jeunes sortent du métro en donnant de la voix. Ils s'engouffrent dans les escaliers pour monter à la surface. Certains brandissent des pancartes, d'autres terminent encore de dessiner les leurs.

Une fois dehors, les cris résonnent de plus belle. Beaucoup d'élèves sont déjà présents et des centaines d'autres affluent rapidement. "Plus chauds!", s'écrie l'un d'eux dans un mégaphone. "On est plus chauds que le climat!", répondent les autres d'une même voix.

Le cri sonne comme un signal de départ. Les étudiants se mettent en marche, sous une clameur générale. Ils étaient plus de 30 000 à Bruxelles pour faire entendre leur voix. L'objectif: montrer leur intérêt pour le climat et leur envie de prendre de meilleures habitudes écologiques.

"On ne sèche pas, on manifeste", clame une pancarte. Les jeunes l'affirment, ils se seraient aussi déplacés si la manifestation avait eu lieu un mercredi après-midi ou un week-end. Certains assurent d'ailleurs qu'ils seront présents dimanche à la marche pour le climat. Présents pour quoi?

Ils n'ont pas de grandes revendications politiques, restent flous sur ce qu'ils entendent par "changer les choses". Mais ils semblent convaincus qu'il est possible d'agir concrètement, à leur échelle: "Ca passe par des petites choses, comme le recyclage, l'utilisation du compost, de gourdes ou de brosses à dents en bambou."

Tout au long du parcours, du Mont des Arts au quartier européen, l'ambiance était au rendez-vous. En témoignent les "Tous ensemble!" et les "Hier is de feestje!" qui ont résonné dans le centre de la capitale.

La marche se termine vers 13h, les étudiants sont de retour à la gare centrale. Certains reprennent le métro, d'autres s’assoient dans un coin. Des groupes se forment, c'est l'heure du débrief. "L'ambiance était top", se réjouissent-ils. "On ne changera peut-être pas le monde aujourd'hui mais on veut montrer qu'on est là." Un pari plutôt réussi.