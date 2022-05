Une vidéo, postée sur le réseau social Tik Tok, suscite quelques débats dans la communauté musulmane. Elle fait aussi grincer quelques dents au sein du personnel de la STIB, sans doute encore davantage alors que les musulmans fêtent, ce lundi, l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. La vidéo est postée depuis plusieurs jours et évoque la rupture du jeûne, puisqu'il s'agit de l'intitulé choisi par la tiktokeuse: "L'heure de la rupture du jeûne".

laylalili 57 l'a postée sur son compte Tik Tok, suivi par près de 100.000 personnes. La vidéo la montre, en uniforme de la STIB reconnaissable à la chemise bleu STIB et son logo, s'étonnant de "ne plus voir d'Arabes dans son bus": "Plus d'Arabes, plus d'Arabes, plus d'Arabes", y répète-t-on en boucle.