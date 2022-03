Une poignée d'arbres, un peu de pelouse, quelques jeux… et une énorme plaine de béton. La cour de récréation de l’Athénée Royal du Sippelberg à Molenbeek est appelée à changer de visage au cours des prochains mois, et particulier la surface de macadam. "On aimerait avoir une oasis, une sorte de lac. Les enfants pourraient également nager dedans en étant accompagnés. On aimerait également plus de nature et de biodiversité", rêve le directeur Hassan Ouassari.

(...)