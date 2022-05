Les 20 kilomètres de Bruxelles ont tenu bon en 2021, avec une édition qui s’est tenue en septembre suite à la crise sanitaire. “Cela avait été très difficile, se souvient Carine Verstraeten, Secrétaire Générale du syndicat d’initiative-Bruxelles Promotion. On nous avait imposé le Covid Safe Ticket peu avant la course, les entreprises rechignaient à emmener leurs employés.” Cette année, Carine Verstraeten se dit “super heureuse” de la tenue d’une telle édition à laquelle se sont présentées 135 nationalités. Plus de 10 000 personnes sont venues passer le week-end à Bruxelles, “c’est super pour la relance et les retombées économiques”.

Autre satisfaction, la marche a également conquis les sportifs qui ne voulaient pas courir 20 bornes. Né l’année dernière due aux restrictions sanitaires, ce format en a séduit plus d’un, dont la Reine Mathilde, qui était encore présente cette année.