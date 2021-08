Avec un total de 123 personnes vaccinées, "on est content pour un premier jour", a estimé Inge Neven. "Les débuts sont toujours un peu "compliqués". Des gens hésitent, veulent réfléchir, parlent de revenir le lendemain..."

La vaccination a peiné à démarrer au matin au magasin Action, contrairement aux deux points de vaccinations mis en place dans les hypermarchés Carrefour. Des gens s'étaient même présentés avant l'ouverture à celui d'Evere. "C'est un bus qui est sur le parking du magasin Action, alors que les installations sont visibles depuis vendredi dans les supermarchés Carrefour"; a remarqué Inge Neven. "Donc, il faut laisser le temps au bouche-à-oreille de se faire".

Au magasin Carrefour d'Auderghem, un espace médical a été délimité avec de grands panneaux dans le couloir principal de l'entrée. A Evere, c'est le "Carrefour Café", une brasserie non exploitée en raison de la pandémie, qui a été transformée en centre de vaccination. Les deux hypermarchés Carrefour sont ouverts de 09h00 à 20h00 et les points de vaccination de 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi pour les deux premières semaines et du lundi au mercredi par après.

Cette initiative mise en œuvre avec la fédération du commerce et des services Comeos et la COCOM cible plus particulièrement les personnes de moins 45 ans. "On vise des jeunes et les personnes de moins de 45 ans, mais bien évidemment si d'autres qui n'étaient pas vaccinés viennent, c'est une très bonne chose"; continue Inge Neven. "Pour les plus de 45 ans, on a un taux de vaccination plutôt bon, mais c'est surtout le public plus jeune pour lequel on a une marge importante de progression. Les magasins Carrefour sont tout public, mais ce sont des lieux de haute fréquentation. On vise aussi des quartiers où les taux de vaccination sont plus faibles".

Des points de vaccination seront mis en place au magasin Primark à Ixelles du mercredi au vendredi et au Ikea d'Anderlecht les vendredis et samedis. Après celui de Molenbeek-Saint-Jean cette semaine, ce sera au tour du magasin Action d'Anderlecht la semaine suivante de se rallier à l'initiative.