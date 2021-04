Plus de 3 224 places ouvertes cet hiver : "En rue, la situation est alarmante" Bruxelles Sarra El Massaoudi © Radermecker

Le plan d’aide et d’hébergement de Bruss’help a été activé le 1er décembre. 3 224 places d’accueil de nuit ont été garanties et augmentées lors des périodes de grand froid en février dernier. Le Samusocial a notamment ouvert 520 places, la Plateforme citoyenne 460 et la Croix-Rouge 250. "Quand on compare aux vingt dernières années, il n’y a jamais eu autant de places, même si ce n’est pas assez par rapport aux besoins", relève François Bertrand, directeur de l’organe de coordination des dispositifs d’aide d’urgence et d’insertions aux personnes sans-abri à Bruxelles.