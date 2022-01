La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles a saisi 3,645 kilos de marihuana et 9 435 euros en espèces lors d’une perquisition effectuée après qu’un possible dealer de drogue avait été observé sur le boulevard Baudoin. "Ce dernier avait été arrêté, non sans mal, en flagrant délit par une patrouille de la recherche locale, et transféré au commissariat", détaille la zone dans un communiqué.

La perquisition au domicile du suspect a permis de saisir plus de 9 000 euros cachés dans la chambre, deux balances de précision dans une armoire de cuisine, ainsi que 3,634 kilos de marihuana et des sacs vides ayant contenu des stupéfiants.

Le suspect n’était pas encore connu des services de la police, mais a été mis à la disposition du parquet bruxellois après audition. Le suspect a été entendu par le juge d’instruction qui a placé le suspect sous mandat d’arrêt.