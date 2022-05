Le nombre de participants inscrits à la 42e édition des 20 km de Bruxelles, qui aura lieu dimanche 29 mai, vient de dépasser les 31.000, s'est réjouie jeudi Carine Verstraeten, secrétaire générale de l'ASBL Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion. Elle espère atteindre les 32.000 au jour de l'événement.

Sur base des données de mercredi soir, il y a 135 nationalités différentes représentées, 428 équipes et 31.007 participants, dont 945 dans la catégorie handisport et 3.792 marcheurs.

Les éditions avant la pandémie comptabilisaient quelque 40.000 coureurs. En 2020, la course avait été annulée. En 2021, les organisateurs avaient obtenu début juillet l'autorisation de la faire en septembre. Elle avait mobilisé un peu plus de 20.000 participants, mais l'imposition du Covid Safe Ticket quelques jours avant la tenue de l'événement avaient participé à tirer là la baisse le nombre des inscriptions.

"Cette année, tout le monde revient en force !", s'enthousiasme Carine Verstraeten. "Pour chacun, c'est toujours une belle histoire, des défis personnels. On organise les 20 km de Bruxelles depuis 42 ans, sans subsides, avec le soutien du secteur privé. On est, je pense, la course la moins chère au monde (25 euros TVA incluse) d'après nos dernières analyses, car on veut que son rayonnement soit fait par les associations caritatives et que la course garde un esprit sportif et festif. Notre équipe fait tout pour que la course reste accessible à tous".