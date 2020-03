Le gouvernement bruxellois annonce des mesures pour l’Horeca, la culture et l’événementiel.

Éviter un confinement de plusieurs personnes dans un laps de temps relativement non… Voici l’objectif premier des autorités sanitaires. Voici pourquoi les restaurants et cafés sont fermés, voici pourquoi les magasins non-food doivent fermer le week-end. Cette mesure drastique risque de couler nombre d’établissements Horeca de la région bruxelloise.

Le gouvernement bruxellois a pris plusieurs mesures pour venir en aide à un secteur pourvoyeur de nombreux emplois bruxellois. Elles sont complémentaires celles prises par gouvernement le Fédéral.

La secrétaire d’État en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) a ainsi annoncé "un soutien à la trésorerie des entreprises touchées via l’octroi de garanties publiques sur des prêts bancaires, pour un total de 20 millions d’euros, un moratoire sur le remboursement des prêts accordés aux entreprises impactées, le renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté, l’anticipation du traitement et de la liquidation des aides économiques à destination prioritaire du secteur Horeca, mais aussi des secteurs culturel, hôtelier et événementiel, sans oublier le fait que l’administration fera preuve de bienveillance à l’attention du secteur".

De son côté, le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz (Open-VLD) a précisé que les moyens réservés à la crise engendrée par le coronavirus dépasseraient les 35 millions d’euros que le gouvernement bruxellois avait consacrés aux mesures liées à l’impact des attentats.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a quant à lui appelé les Bruxellois à faire preuve d’esprit civique. "L’objectif n’est pas de sanctionner les bars et restaurants qui ne respectent pas l’obligation de fermeture mais nous voulons éviter à tout prix les rassemblements de personnes dans un lieu confiné de personnes, ceci dans un laps de temps assez long."

"Une dernière soirée avec nos meilleurs clients"

Si les mesures imposées au secteur Horeca ne sont pas respectées, "les forces de l’ordre seront là pour les faire appliquer. Nous ne sommes néanmoins pas là pour punir. Nous sommes là pour expliquer le sens des mesures".

Ce message n’est visiblement pas passé dans tous les établissements Horeca de Bruxelles hier. Certains bars organisaient des ‘lockdown parties’histoire, pour les gérants de vider les fûts et, pour les fêtards de s’offrir une bonne dernière fête avant la quarantaine.

Serveuse dans un restaurant typique de la place Sainte-Catherine, Agathe s’attend en effet à une grosse dernière soirée. "On est rempli ce soir. On a plein d’amis qui veulent venir faire une dernière soirée dans notre nous. C’est une marque de soutien que nous apprécions. Après, c’est terminé, tout le monde en vacances !"