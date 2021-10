La plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain de d'Europe a été inaugurée mardi aux Abattoirs d'Anderlecht, sous le projet SolarMarket. Désormais dotée de plus de 5.800 panneaux solaires, la toiture de l'édifice devrait produire annuellement 1.653 MWh. Soit la consommation annuelle en électricité de plus de 700 ménages. "La transition énergétique, les nouveaux modes de consommation et de déplacement ainsi que les villes connectées représentent une grande opportunité pour le secteur de l'énergie", explique la start-up Skysun, porteuse du projet. "L'impact sur la consommation d'énergie ainsi que sur les coûts liés à sa production ne cessent de croître."

Pour répondre à cette demande toujours plus grande et aux nombreuses exigences environnementales, des solutions sont recherchées pour augmenter la production d'énergie verte au sein des grands centres urbains.

C'est dans ce contexte que s'inscrit SolarMarket, la plus grande installation photovoltaïque urbaine et architecturale d'Europe. La toiture du bâtiment des halles des Abattoirs d'Anderlecht a ainsi bénéficié d'un projet de rénovation ambitieux et accueille désormais un parc solaire de 12.000 m2. Près de 30 % de l'énergie ainsi produite sera utilisée par les Abattoirs, tandis que le reste devrait être injecté dans le réseau au profit des entreprises bruxelloises.

"C'est exceptionnel que la Commission Royale des Monuments et Sites de Bruxelles autorise le déploiement de l'énergie solaire sur un bâtiment classé", s'est réjoui le cofondateur de Skysun, Léopold Coppieters. "Cela a été rendu possible grâce à l'innovation technique que nous avons développée, qui intègre en toute discrétion l'énergie renouvelable dans le toit, tout en assurant l'isolation et l'étanchéité d'un bâtiment du XIXe siècle."

"Je félicite Skysun pour l'ingéniosité dont ils ont fait preuve dans l'intégration de cette installation redonnant un cachet d'antan tout en s'inscrivant dans la transition énergétique du futur", a déclaré le ministre bruxellois de l'Energie, Alain Maron, présent à l'inauguration. "Ce projet ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le déploiement du photovoltaïque en Région bruxelloise afin d'atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés, une région neutre en carbone d'ici 2050."