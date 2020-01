Bruxelles Plus de 650 000 personnes ont visité l'Atomium en 2019: "Il est indéniable qu’il y a eu un effet Tour de France" A. F.

Les années difficiles qui ont suivi les attentats de 2016 sont maintenant oubliées. 2019 est une année record pour l’Atomium, battue seulement par 2006 et 2008 - année de la réouverture de l’édifice et l’année du jubilé. Les années difficiles qui ont suivi les attentats de 2016 sont maintenant oubliées et même les années les précédant aussi : plus de 650.000 personnes ont ainsi visité l’Atomium.



Il y a à cela plusieurs raisons. "Tout d’abord, l’Atomium suit la tendance générale. Bruxelles se porte mieux, le tourisme de la région aussi. Ce qui donne des chiffres de l’été 2019 excellents. Si sur base annuelle, l’augmentation des visites est de 13%, sur le seul été, ce pourcentage monte à 20%, et ce, malgré la canicule. Il est indéniable qu’il y a eu un effet Tour de France qui est cette année parti de Bruxelles, en faisant la part belle à l’Atomium qui a bénéficié d’une exposition mondiale grâce à cet événement majeur. Si l’impact réel est inquantifiable, l’effet Tour de France se ressent", expliquent les organisateurs.



Dans la continuité de l’été, les records de fréquentation ont été battus pour les mois d’octobre, novembre et décembre, pour atteindre des niveaux inégalés depuis la rénovation de l’Atomium.



On peut aussi attribuer les bons chiffres de 2019 à la politique de l’Atomium en matière d’expositions temporaires. Depuis 2015, elles s’enchaînent sur le thème de la belgitude : après la Sabena et Magritte, c’est Bruegel qui est mis à l’honneur depuis septembre 2019.



"Autre point positif qui joue dans la progression des visites : l’augmentation des ventes sur Internet, surtout celles très importantes de plateformes externes, à côté de celles du site Atomium.be, elles aussi en augmentation. Du côté des tickets combinés avec Mini Europe, la billetterie est restée à 30%. Comme les autres années", poursuit l'organisation.



Ces diverses augmentations permettent d’obtenir un rééquilibrage au niveau des origines des visiteurs : un tiers de Belges pour deux tiers de voyageurs venus de l’étranger. "On parle de rééquilibrage car cette proportion est identique à celle d’avant attentats. Les Allemands sont les plus nombreux à revenir. Ce qui donne 20% de visiteurs étrangers provenant de France, 15% d’Allemagne, 10% du Royaume-Uni. Suivent ensuite à égalité l’Espagne et l’Italie, avec 8%. Hors Europe, les Etats-Unis restent en tête devant le Brésil, l’Inde et la Chine", concluent les organisateurs.