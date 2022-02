Après deux ans d'incertitudes liées à la situation sanitaire, le Botanique s'est assuré la présence de près de 200 groupes, dont La Fève, Mitski, Tindersticks (à Bozar), Viagra Boys, Squarepusher, ascendant vierge, DIIV, Vendredi sur Mer, Belle and Sebastian ou encore Claps your hands say yeah.

Sur l'ensemble des artistes au programme, un tiers sont belges, souligne la salle de concerts bruxelloise, qui cite notamment Iliona.

Les Nuits proposeront par ailleurs des projets originaux et exclusifs, spécialement créés pour le festival, ainsi que de nombreuses avant-premières et sorties d'albums.

Parmi celles-ci, Glauque, Yamila, My Diligence, Unik Ubik, Saskia, Lyna, Rori, Alaska Gold Rush, Roza, Jawhar, Clara!, Shoko Igarashi et BRNS présenteront en primeur leur nouvel album.



"L'expérience des concerts est certainement l'une des voies royales pour le retour à la vie. Nous le préparons fébrilement depuis des mois, avec les artistes et nos nombreux partenaires, en scrutant jour après jour la météo sanitaire. Tant mieux si cette fois… enfin "une histoire d'amour sans paroles n'a pas (plus) besoin de protocoles'", conclut le Botanique, en référence au célèbre morceau "Les Mots bleus" de Christophe.