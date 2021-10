La police de Bruxelles a mis la main sur 19 000 euros en cash, 8,5 kg de cannabis répartis en 18 sacs, dix savonnettes de résine de cannabis d’un poids 900 gr. et un portefeuille électronique (cryptomonnaie) d’une valeur de 89 000 dollars américains, lundi soir à l'occasion d'une perquisition menée dans un appartement de la place de la Vieille Halle aux Blés, en plein coeur de Bruxelles.

"Le suspect, un homme de 40 ans est déjà connu des services de police. Il faisait l’objet de mesures probatoires", détaille la police. Lors de son interpellation, il détenait sur lui plus de 4 000 euros. Il avait caché les 15 000 euros restants (en coupures de 50 euros) dans un coffre-fort (5 000 euros) et dans une cache dissimulée derrière une paroi de la salle de bain (10 000 euros). Sur la tour de son ordinateur, une clé USB a révélé la présence d'une somme importante en cryptomonnaie.

L’essentiel des sacs de cannabis ont été retrouvés dans l’appartement occupé par sa compagne et leur nourrisson situé l’étage du dessous. Les policiers ont aussi saisi le matériel de confection et de conditionnement, le matériel informatique et téléphonique, soit 4 ordinateurs, une tablette et sept GSM. Sans oublier une batte de baseball entourée de fil barbelée et un taser.

Deux personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. Le juge d’instruction saisi a placé un des suspects sous mandat d’arrêt, l’autre a été relaxé. L’instruction suit son cours.