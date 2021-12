La décision est prise depuis octobre. Ludivine fermera son restaurant du 24 décembre au 2 janvier 2022. À la tête du bar-restaurant "Ma Jolie", chaussée de Charleroi, elle n'a pas tergiversé longtemps. "On pensait garder au moins bar ouvert et fermer seulement le restaurant mais avec la règle des 23 h…" Au final, ni le bar ni le restaurant ne seront ouverts. "On ne peut pas prendre de réservations sans avoir les annonces du Codeco du 22 décembre et puis personne viendrait faire la fête dans un bar avec les restrictions alors que l'on peut la faire chez soi".

Noël : une période "calme"

Ludivine n'est pas seule à avoir pris cette décision à Bruxelles. Si les chiffres exacts ne sont pas connus, Fabian Hermans, président de la fédération Horeca Bruxelles estime que 80 % des établissements avec lesquels il est en contact fermeront pour la fin d'année. Tous ceux qui vont baisser le rideau ne le feront pas forcément à cause du Covid. "Les Ardennes ou la côte c'est différent mais Bruxelles c'est calme pour Noël." Une période où certains en profitent justement pour leur fermeture annuelle.

C'est la cas de Hugues Herbiniaux. Son bar, le "Ad Hoc", ferme tous les ans du 23 décembre au 3 janvier. "C'est une clientèle estudiantine qui part en vacances." Mais juste en face du "Ad Hoc", on trouve l'autre restaurant de Hugues : "D'ici et d'ailleurs", déjà fermé. "Cela coûtait trop cher de rester ouvert. On à perdu 73% de chiffre d'affaires cette année par rapport à 2019." Le mois de décembre est pourtant une bonne période pour le restaurateur en temps normal. "On a les banquets de fin d'année avec des tables de 10-12 personnes mais même ça, avec les restrictions, on ne peut pas."

Situation financière intenable

Parmi les restaurateurs ouverts habituellement, une partie "ne va pas prendre le risque d'ouvrir, parfois à perte alors que cela fait déjà des semaines qu'ils ne gagnent plus d'argent", nous explique Fabian Hermans. Ouvrir un jour férié engage également des contraintes supplémentaires pour les gérants. "L'autre gros problème c'est que beaucoup ne savent pas comment ils vont payer les primes de fin d'année. Le gouvernement avance 66 millions d'euros d'aide. Il manque 54 millions pour que le compte soit bon."

Limiter les risques

Le président de la Fédération préfère voir plus loin, "Il faut sécuriser le secteur pour que l'on puisse ouvrir normalement en janvier, février et mars. Je demande au gouvernement la possibilité d'ouvrir jusqu'à 00h30 mais surtout en toute sécurité."

C'est aussi l'avis de Ludivine, notre restauratrice bruxelloise : "Je ne veux pas que la restauration soit ciblée après les fêtes si les infections remontent. Je veux pouvoir ouvrir normalement en janvier."