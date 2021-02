"Nous savons que les citoyens et surtout les jeunes veulent reprendre un peu de vie surtout avec le beau temps qui se profile, nous ne pourrons malheureusement pas empêcher ça ! Nous sommes surtout extrêmement en colère envers ces irrespectueux qui laissent leurs déchets à terre et nous demandons davantage de sensibilisation les après midis de beaux temps, plus de poubelles dans les parcs belges dès le printemps et l'interdiction des déchets plastiques dans les parcs".

L'ASBL Clean Walker Belgique exprime sa colère. Ce jeudi matin, elle a reçu une photo du bois de la Cambre recouvert de détritus suite au rassemblement de jeune fêtards venus profiter du beau temps. L'association dénonçe