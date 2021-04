La police locale estime qu'il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées au bois de la Cambre dans l'après-midi, ce qui contrevenait aux mesures sanitaires. Des agents à pied et à cheval ont été mobilisés pour disperser la foule. La police a utilisé le canon à eau et a eu recours au soutien de drones et de l'hélicoptère. L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le bois de la Cambre.

A l'heure actuelle, la situation ne serait toujours pas revenue à la normale et la police serait toujours sur place pour ramener l'ordre