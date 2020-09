"Mes deux agresseurs étaient supérieurs à moi durant toute l’action en ayant réussi à me coincer le corps contre la porte de l’entrée de l’immeuble, m’étranglant par derrière et me retournant le bras pour arracher ma montre. Soucieux plus à ramasser mes clés pour qu’ils ne rentrent pas chez moi et à chercher ma pastille ouvre-porte qui avait roulée par terre, je n’ai pas eu l’occasion de leur courir derrière et peut être de les faire arrêter par la police ou de me faire casser la figure ou blessé par un couteau."

Sur sa page Facebook, Eric Sax (MR) témoigne du vol avec violence dont il a été victime samedi dernier vers 20h devant son domicile de l'avenue Winston Churchill. Ce matin, l'ancien échevin ucclois a partagé la vidéo d'un autre vol se déroulant cette fois dans le quartier Fort-Jaco. On y voit la victime se faire attaquer par deux hommes circulant en scooter. Alors que la dame rentre chez elle les bras chargés de courses, un premier individu l'attrape par derrière tandis que le second tente de lui prendre sa montre. N'y arrivant pas, les deux hommes repartent finalement avec le sac à main de la victime.

"Un dispositif spécifique est mis en place à partir de ce mercredi pour pour procéder aux contrôles des scooters", a indiqué la police de la zone Marlow à La Capitale.