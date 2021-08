La mobilisation s'est terminée entre 16h30 et 17h00 sans incident. Un premier groupe de 200 personnes a été signalé vers 12h30 au niveau de la place Rogier. La police les a escortées jusqu'au rond-point Schuman, situé au coeur des institutions européennes, en passant par la petite ceinture, la place Madou, la rue Joseph II et la rue Froissart. C'est à cet endroit que se sont rejoints les manifestants, qui au plus fort de l'événement ont atteint le nombre de 600 personnes, selon l'estimation de la police sur place.

Les participants agitaient des drapeaux de l'Afghanistan. Selon les agents de police qui encadraient la mobilisation, l'ambiance a été par moments quelque peu tendue, mais il n'y a eu aucun incident. Les manifestants étaient majoritairement des hommes, rassemblés au milieu du rond-point. Les distanciations sociales et le port du masque étaient peu respectés. Un drapeau vert et blanc de la république islamique du Pakistan a été brûlé.