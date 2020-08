Les pompiers de Bruxelles ont été appelés mercredi vers 00h40 avenue Alphonse Valkeners à Auderghem pour un incendie au dernier niveau d'un immeuble de trois étages. L'habitant de l'appartement a été légèrement brûlé et le bâtiment est inhabitable actuellement. Tous les occupants doivent être relogés par la commune.

"Il s'agit d'un feu de cuisine d'origine accidentelle", a détaillé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'occupant de l'appartement était dans sa cuisine au moment de l'incendie et a été légèrement brûlé à l'abdomen. Il a été soigné sur place et n'a pas dû être transporté à l'hôpital", a-t-il dit.

"Les autres habitants ont évacué d'eux-mêmes et sont tous sains et saufs. Mais je rappelle qu'il faut toujours fermer la porte de son logement lorsqu'on quitte un endroit en feu, du moins tant qu'on ne risque pas de se mettre en danger. Cela évite au feu et aux fumées de se propager davantage", a expliqué le porte-parole.

A la suite de cet incendie et de l'intervention des pompiers, l'immeuble est inhabitable et donc tous les occupants doivent être relogés par la commune.