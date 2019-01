Des élèves font à nouveau l'école buissonnière jeudi pour entamer une manifestation afin de réclamer une politique climatique plus ambitieuse. Le point de départ est le Carrefour de L'Europe, devant la gare de Bruxelles-Central. Le nombre de participants est tout aussi élevé, voire plus élevé que jeudi dernier. L'action avait rassemblé 3.000 élèves. Les élèves appuient leurs revendications à l'aide de slogans tels que "There is no planet B", "make love not CO2" ou "bla bla bla, act now".

Les participants de cette "grève scolaire" pour le climat sont pour la plupart des élèves néerlandophones. Cependant, des élèves francophones ont aussi décidé de rejoindre le mouvement initié par "Youth For Climate". Une première manifestation avait déjà été organisée jeudi dernier.

Plusieurs discours sont prévus avant le départ du cortège. Celui-ci passera entre autres place Royale, place du Luxembourg et place Madou avant de revenir au point de départ aux alentours de 13h30.