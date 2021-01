Dimanche après-midi, à la fin de la manifestation de 45 minutes contre la justice de classe et les violences policières au Mont des Arts, la police de Bruxelles-Ixelles a arrêté 245 personnes, dont 86 mineurs. Les témoignages des adolescents interpellés et de leurs parents ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir pour dénoncer la brutalité des arrestations. Quelques jeunes et un papa mis au trou alors qu’ils passaient là par hasard, disent-ils, ont pris rendez-vous hier soir devant l’entrée de l’hôtel de ville de Bruxelles juste avant le conseil communal. Témoignages.