Le feu faisait rage entre autres dans le grenier et s'est propagé à la toiture de la maison voisine qui, elle, est habitée. Les occupants ont donc été évacués le temps de l'intervention des pompiers mais personne n'a été blessé. "Les pompiers sont restés plus de deux heures sur place pour éteindre le feu et ventiler la maison habitée", a relaté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Ça brûlait à l'arrière du bâtiment abandonné, dans la cage d'escalier et dans le grenier. Les pompiers ont dû démonter la toiture pour éteindre le feu. Celui-ci s'était déjà propagé au toit de la maison voisine qui, elle, est habitée. Les occupants ont été évacués et les pompiers ont également démonté ce toit pour le travail d'extinction. Une bâche a été posée pour faire barrage à la pluie. Cette maison reste donc habitable", a-t-il expliqué.

L'origine du sinistre est encore inconnue. Par ailleurs, un pompier a été légèrement blessé à la cheville durant l'intervention et emmené à l'hôpital.