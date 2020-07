L'incendie s'est déclaré jeudi vers 05h30. Le feu a pris dans une pile de papier et de carton qui se trouvait dans le hall d'entrée de l'immeuble. Lorsque les pompiers sont arrivés, la cage d'escalier était déjà emplie de fumée, mais plusieurs habitants avaient pu quitter les lieux via cet accès, quelques minutes avant. "Certains d'entre eux ont dû recevoir des soins sur place, mais personne n'a dû se rendre à l'hôpital", a expliqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

"Trois autres personnes au troisième étage ont eu le bon réflexe de rester dans leur appartement et de faire connaître leur présence par la fenêtre. S'il y a de la fumée dans la cage d'escalier, il vaut mieux ne pas évacuer par là. Elles ont été évacuées via l'échelle des pompiers". Le feu a été rapidement éteint et les habitants ont pu regagner leurs appartements après inspection par les pompiers. Ces derniers insistent sur le fait de ne pas empiler des objets dans les parties communes des immeubles. "Cela complique l'évacuation en cas d'incendie", a précisé le porte-parole des hommes du feu.