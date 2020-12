Ce vendredi vers 11h05, les pompiers sont intervenus pour un feu d’appartement au 1er étage d’une maison de trois étages à Laeken. Ils constatent un gros dégagement de fumée.

"Un voisin avait placé une échelle pour évacuer sa famille, dont des enfants en bas âge, du premier étage via la façade avant. Les habitants des étages supérieurs ont évacué via la cage d’escaliers et sont intoxiqués par la fumée", explique le Siamu.

Au total sept personnes ont été intoxiquées par la fumée : la famille du 1er étage et quatre autres occupants. Ils ont été évacuées vers trois hôpitaux. L’appartement du 1er est inhabitable. Les logements du 2e et 3e restent habitable.