En mai dernier, un point de contact virtuel a été créé pour les personnes victimes ou témoins d'un délit à caractère homophobe, transphobe ou lesbophobe. Hébergé sur le site de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, ce dispositif constitue la première étape avant l'éventuel dépôt d'une plainte.

Neuf mois plus tard, Bianca Debaets (CD&V), conseillère de police à la zone et députée bruxelloise, s'étonne du nombre de signalements enregistrés par le point de contact. "À peine six signalements en neuf mois ! Ce sont les chiffres qu’on m’a communiqués officiellement lors du dernier Conseil de police mardi dernier", déplore l'élue. "On est très loin en-dessous de la triste réalité du terrain. Alors soit ce point de contact n’est pas connu, soit les personnes victimes préfèrent ne pas se manifester du tout, mais en tout cas cela apparaît comme un flop. Car précisément l’objectif de ce point de contact en ligne était pour la police de pouvoir enregistrer beaucoup plus de signalements car il est connu que beaucoup de gens ont dû mal à franchir la porte du commissariat pour venir faire une déclaration ou porter plainte."

Ainsi, Bianca Debaets demande au bourgmestre Philippe Close (PS), aussi président du collège de police, de faire en sorte que ce point de contact soit davantage connu. "Il faudrait par exemple qu’il soit aussi mis en évidence sur le site internet de la Ville de Bruxelles, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En parallèle, il faudrait de véritables campagnes de communication, en utilisant tous les moyens, notamment le réseaux des établissements LGTBQI, le réseau de la Stib ou les réseaux sociaux", ponctue la députée.