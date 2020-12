Les autorités anderlechtoises ont rédigé un plan stratégique en matière de politique du handicap pour 2020-2023. L'objectif : réaliser des audits et diagnostics pour déterminer, selon les ressources disponibles, les objectifs communaux au regard des besoins concrets des personnes en situation de handicap et les actions éventuelles à entreprendre. Ce plan et les actions entreprises dans ce cadre feront l'objet d'évaluations périodiques.

"Notre volonté est de développer une politique transversale qui couvre tous les domaines de compétences de la commune. Un état des lieux sur le terrain est essentiel. Notre objectif est de travailler ensemble à une meilleure inclusion de la personne en situation de handicap à Anderlecht", indique l’échevine des Affaires sociales Fabienne Miroir (PS).

Pour cela, la commune a créé un pôle spécialisé Politique du handicap au sein du service des Affaires sociales et un référent en handistreaming pour l'administration communale a été engagé en 2019.

Le plan stratégique communal 2020-2023 est disponible sur le site de la commune et sur demande par mail à info@anderlecht.brussels.