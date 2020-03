Une opinion d'Ugo Taddei, juriste à ClientEarth, organisation à but non lucratif œuvrant dans les domaines du droit et de l'environnementalisme.

NDLR : avec Bruxelles Babelle, la rédaction bruxelloise de La DH-Les Sports+ ouvre ses sites web et les colonnes de son journal aux contributions externes volontaires et bénévoles, sur des thèmes qui concernent la région capitale. Plus de détails à la fin de cette opinion.

L'organisation à but non lucratif œuvrant dans les domaines du droit et de l'environnementalisme ClientEarth affiche son désaccord total avec les propos tenus la semaine passée par le ministre bruxellois en charge de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) au sujet de l'amélioration de la qualité de l'air à Bruxelles. Ugo Taddei, juriste à ClientEarth assure qu'il "est alarmant que le ministre affirme que la pollution de l'air à Bruxelles respecte toutes les normes légales, alors que la réalité est tout le contraire."

"Alors que c'est une bonne nouvelle que la qualité de l'air s'améliore à Bruxelles, il est extrêmement décevant de voir qu'après son entrée en fonction, l'actuel ministre de l'Environnement a choisi de suivre les traces du gouvernement précédent et continue à ignorer les niveaux nocifs de pollution dans la capitale, malgré les promesses qu'il avait faites avant les élections. Cela va à l'encontre de la décision positive rendue l'année dernière par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a confirmé que les autorités bruxelloises ne peuvent pas cacher la mauvaise qualité de l'air et doivent protéger la santé des citoyens dans les zones les plus polluées. En tant que membre du parti Ecolo et Groen, nous nous attendions à ce que le ministre prenne des mesures audacieuses pour lutter contre les niveaux nocifs de pollution de l'air dès que possible, et non qu’il continue à mettre la tête dans le sable."

Plus précisément, ClientEarth pointe les omissions du ministre Maron en matière de mesures de dioxyde d'azote (NO2) qui selon la communication du gouvernement bruxellois, respectent toutes, pour la première fois, les concentrations maximales fixées par l'Union Européenne. "Cette déclaration omet une information essentielle sur les dépassements persistants des valeurs limites (40 µg/m³) dans de nombreuses zones de Bruxelles", argue ClientEarth. "Il existe deux autres stations de surveillance à Bruxelles qui enregistrent des valeurs nettement supérieures à celles d'Ixelles et de Haren. À savoir, Arts-Loi et Belliard sont les rues les plus polluées, non seulement à Bruxelles, mais aussi dans toute la Belgique."

Le tableau ci-dessous, extrait du site web d'Irceline, montre ainsi les dernières données validées à Arts-Loi (en 2018) étaient de 56µg/m³ et à Belliard (2016) de 54µg/m³. Les données non validées de 2019 montrent un dépassement persistant et significatif des valeurs limites (respectivement, 52 et 46µg/m³). Les niveaux enregistrés aux Arts-Loi ne sont pas une exception limitée à ce carrefour, mais sont représentatifs d'une situation de pollution extrêmement élevée tout au long de la Petite Ceinture et des autres artères principales de Bruxelles, comme le montre cette carte officielle publiée par Irceline."

© IRCELINE

ClientEarth remet en cause la façon dont le gouvernement bruxellois mesure la qualité de l'air à Bruxelles. "La loi exige que les autorités mesurent la qualité de l'air dans les zones où les concentrations de pollution sont les plus élevées. Comme indiqué précédemment, le gouvernement bruxellois ignore le fait que dans deux stations de surveillance (Arts-Loi et Belliard), les niveaux de NO2 sont significativement et systématiquement supérieurs aux limites légales. Le gouvernement précédent s'est appuyé sur un stratagème juridique pour tenter d'invalider ses propres preuves concernant les niveaux de pollution. Au sujet de ces deux stations, non prise en compte dans le bilan communiqué par Alain Maron la semaine passée, Irceline, précise que "l'implantation de la station de mesure ne correspond pas aux prescriptions de l'Union européenne pour la surveillance de la qualité de l'air en matière de santé publique."

"La réalité, cependant, est que le fait de rejeter les données collectées à Arts-Loi et Belliard laisse de sérieuses lacunes dans le réseau de surveillance. Comme le montre la carte publiée sur Irceline, la station de surveillance d'Ixelles (actuellement la station la plus polluée utilisée par les autorités bruxelloises pour évaluer la conformité), n'est pas située dans une zone où l'on peut s'attendre à des niveaux de pollution élevés. Le fait de ne pas prendre en compte les données collectées à Arts-Loi et Belliard aboutit à une situation où aucune évaluation officielle de la pollution n'est effectuée dans les zones où elle serait la plus importante (zones en rouge foncé sur la carte).

© IRCELINE



Nous attendons du nouveau ministre de l'environnement, un Ecolo, qu'il cesse d'utiliser des astuces légales pour cacher les violations des normes de qualité de l'air et qu'il commence à fournir aux Bruxellois toute la vérité sur les niveaux de pollution de l'air. Une mesure facile et concrète que Maron pourrait prendre immédiatement pour montrer un changement par rapport au gouvernement précédent serait de commencer à utiliser immédiatement les données d'Arts-Loi et de Belliard, tout en procédant à une révision complète du réseau de surveillance de la ville et en décidant si de nouvelles stations doivent être placées dans différentes zones.

Bruxelles Babelle, c'est quoi ?

Pour mémoire, la rédaction bruxelloise de La DH-Les Sports+ ouvre ses sites web et les colonnes de son journal aux contributions externes volontaires et bénévoles. Notre volonté est de vous donner l’occasion de faire entendre votre voix, de partager vos opinions éclairées, pertinentes et parfois impertinentes, sur des thèmes qui concernent la région capitale.

Dans ces cartes blanches bruxelloises, il ne s’agit pas de ‘babeler’ ni de prolonger une conversation de café ou de réseau social mais bien d’apporter une vraie plus-value éditoriale à un sujet en rapport avec Bruxelles. Bruxelles en tant que cité moderne en lien avec ses habitant(e)s, en tant que capitale de Belgique, de la Flandre et de l’Union européenne, en tant que deuxième ville la plus multiculturelle au monde.

Chef(fe) d’entreprise ou commerçant(e), membre du corps enseignant ou étudiant(e), retraité(e), leader d’opinion, membre d’une ASBL citoyenne, représentant(e) d’une communauté, Bruxellois(e), expatrié(e) ou sans-papier, votre opinion nous intéresse ! Tous les thèmes peuvent être abordés (voir liste non-exhaustive ci-dessous) dans le respect des valeurs fondamentales en vigueur en Belgique. Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre opinion à l’adresse suivante : bruxelles.babelle@dh.be.

Ces cartes blanches doivent respecter certains critères, présentés sous forme de charte, que vous pouvez lire en cliquant sur ce lien : Bruxelles Babelle, la charte.