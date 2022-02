Les capteurs placés par les chercheurs d'air sont sans appel : l'entrée de l'université Saint-Louis installée sur le très fréquenté - et donc très pollué - boulevard du Jardin Botanique, est la pire des 67 stations test placées edvant autant d'écoles et universités bruxelloises. Les capteurs ont détecté un taux moyen de dioxyde d'azote (NO2) de 52 µgr/m3. Soit plus de cinq fois plus que la norme OMS. Voici ce qui ressort d'une enquête menée par les Chercheurs d'air et dont les résultats ont été publiés ce matin.

Le recteur de l'université, Pierre Jadoul, n'est pas surpris par les résultats. "Que nous dépassions les normes ne me surprend pas. Je n’ai pas encore vu ni analysé les résultats mais il suffit de se balader au-dessus du tunnel Botanique pour voir que l'endroit est pollué", assure-t-il, courroucé d'avoir découvert les résultats de ce projet dans la presse. Le recteur se demande désormais ce qui va être mis en place pour améliorer la situation. "C'est bien de faire des campagnes de sensibilisation mais, maintenant, on va devoir voir ce qu’il y a lieu de mettre en place pour remédier à ce problème de santé publique, qui dépasse le simple cadre de notre université. Nous allons voir comment les autorités régionales vont s’occuper de ce dossier, quelles initiatives elles vont mettre en oeuvre et dans quels délais."

Pierre Jadoul ne ferme aucune porte, même celle de la voie juridique. "La situation ne peut pas rester en l'état. Et nous n'allons pas faire comme si nous ne savions pas. Nous allons donc voir dans quelles mesures nous sommes en droit d’exiger des mesures de la part de la Région bruxelloise pour remédier à cette situation. Nous allons analyser la situation afin de mettre en place les processus les plus efficaces. Si l'analyse nous dit que la voie juridique est celle à suivre, pourquoi pas." Avec de tels taux, la région bruxelloise est en effet en infraction avec la législation européenne. Elle risque des sanctions, même si le cabinet du ministre remet déjà en cause les stations de mesures des chercheurs d'air...