Les deux associations cyclistes les plus actives de la région-capitale recalent fermement la proposition du groupe Défi d’Auderghem et Watermael-Boitsfort de remettre le pont Fraiteur, à Ixelles, à double sens. Fermant ainsi la porte très légèrement ouverte en début de semaine par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) suite à la sortie du conseiller communal boitsfortois Laurent van Steensel.

Pour mémoire, l’édile a déposé une motion lors du conseil communal pour la réouverture d’urgence du pont dans les deux sens. Il a également lancé une pétition en ce sens, qui avait rapidement récolté plus de 2 000 signatures.

"Si certains problèmes consécutifs à la modification de la situation nécessitent très certainement d’être résolus, la réouverture du pont dans les deux sens ne constitue en rien une solution", expliquent le Gracq et le Fietsersbond dans un communiqué commun. "Les ponts constituent généralement des points problématiques pour la sécurité des cyclistes : ils sont malheureusement aussi bien souvent incontournables. Le pont Fraiteur ne fait pas exception. Situé sur le réseau vélo structurant, il est un chaînon incontournable sur l’axe reliant les aménagements cyclables de l’avenue Roosevelt aux aménagements du boulevard du Triomphe. C’est également l’axe de liaison entre les sites universitaires du Solbosch et de la Plaine : en temps normal, plus de 4 000 étudiants et membres du personnel universitaire transitent par ce pont."

Les deux associations cyclistes reconnaissent que les problèmes de report de trafic doivent être résolus, "mais on imagine mal comment une simple marche arrière concernant le pont Fraiteur permettra de répondre aux enjeux de mobilité qui se posent tant à l’échelle du quartier qu’à l’échelle régionale."