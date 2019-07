Le pop-up store est ouvert de 10h à 22h uniquement ce vendredi 12 juillet.

Les fans d'Ed Sheeran ont répondu présent ce matin, à l'ouverture du pop-up store de la star de la pop sur le Mont des Arts. Ils se sont levés tôt pour découvrir en exclusivité No.6 Collaboration Project, le dernier album du chanteur. "C'est mon artiste préféré, je l'écoute depuis que je suis petite, il fallait que j'aie son album aujourd'hui !" Au total, 300 albums sont en vente jusqu'à 22h ce vendredi, dont 200 en version CD et 100 en LP. Les plus chanceux tomberont même sur un album dédicacé !

T-shirts, pulls, sacs à l'effigie de la popstar : des produits de merchandising exclusif sont également disponibles, pour le plus grand bonheur des fans, majoritairement féminines, présentes ce matin. "On avait peur que les gens ne viennent qu'à l'ouverture, à 10h mais finalement la file ne désemplit pas !", se réjouissent les organisateurs tandis que les fans enfilent leur t-shirt, tout juste acheté. "Ce t-shirt blanc, avec 'Belgium' écrit dans le dos est vendu uniquement ici et aujourd'hui", précisent-ils.

"Installez-vous sur la plate-forme et dansez en montrant bien vos achats !" Avant de sortir du petit magasin éphémère, les acheteurs peuvent eux aussi droit à leur moment de gloire, le temps d'une courte séance photos et vidéo, histoire d'immortaliser l'instant. "On a trouvé tout ce qu'on voulait... sauf Ed Sheeran !", s'exclament des amies en sortant, ravie de leur virée shopping matinale.