Popotes, c’est le nouveau comptoir gourmand lancé par Amélie Simon et Roxane Peltier, qui a ouvert il y a maintenant trois semaines rue Lesbroussart à Ixelles. "C’est un projet qui a mûri pendant deux ans, puis la pandémie est arrivée, ce qui nous a freinées, mais c’était pas plus mal parce qu’on a pu développer la vente à emporter et continuer à se former", explique Amélie. À terme, elles souhaitent aussi vendre des produits d’épicerie. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées au boulot, lorsqu’elles travaillaient chez Zara Home, où Amélie bosse encore. "Je travaille chez Popotes les week-ends et je m’occupe de la comptabilité. Roxane est ici tous les jours."