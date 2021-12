Le Port de Bruxelles a annoncé sur sa page Facebook que "des radeaux végétalisés" seront installés en 2022. Ils seront placés à proximité du port de plaisance du Bruxelles Royal Yacht Club.

"Avec les îles flottantes, nous allons encore plus loin dans la transformation verte du canal", indique l’organisme portuaire. "Parce que le canal n'est pas seulement une voie navigable commerciale, mais aussi un lieu où l’homme, la faune et la flore doivent pouvoir s'épanouir ensemble."

Selon le port, ces "îles vertes" permettent de contribuer à "une meilleure qualité de l'eau grâce aux plantes dépolluantes", à "plus de biodiversité en offrant de l'espace à la faune et à la flore" et servent aussi à absorber les surplus de chaleur.