Ce qui était redouté commence à (re)devenir une réalité : c'est le retour des fameuses mesures "Corona" dans la commune de Saint-Josse. La cellule de crise de communale s'est réunie ce matin, annonce la commune dans un communiqué, afin d'acter l'adoption d'un certain nombre de mesures.

Désormais, l'accueil des riverains à la maison communale ne se fera, à nouveau, plus que sur rendez-vous. La cellule demande également à ce que le télétravail soit appliqué "dans tous les services où cela est possible". Le port du masque en intérieur, même en cas de Covid Safe Ticket, est fortement recommandé et les gestes barrières habituels sont à nouveau de retour.

Le bourgmestre socialiste Emir Kir, très actif dans la mission de vaccination que la commune a du mal à mener, continue à insister auprès des Tennoodois. "Nous sommes véritablement à un point critique. Nous nous devons de préserver l’intégrité physique des travailleurs et de la population tout en maintenant la commune ouverte. Certaines mesures précédemment adoptées restent d’application comme l’obligation du port du masque dans les transports et les magasins, nous encourageons cependant fortement le port du masque partout en intérieur, dans les restos, les snacks, les évènements,… L’heure est à la reprise intégrale et systématique des gestes barrières, que l’on soit vacciné ou non afin d’infléchir la courbe épidémique."

Pour rappel, la commune a installé une antenne de vaccination à la salle Sapiens jusque Noël, et également présente à d'autres points. Il est également possible de se faire tester au centre Mandela, rue Verte 50.