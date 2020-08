"T'as mis de l'eau de partout !" Des enfants en t-shirt ou maillot de bain s'amusent sous les jets d'eau de la fontaine, sous le regard quelque peu envieux de leurs parents, au sec et portant le masque. Autour de l'abribus, les quelques Bruxellois(es) attendant le bus respectent également l'obligation de se couvrir le nez et la bouche. Seul dénote un homme qui s'est isolé sous les arbres de la place Dailly pour fumer. Quelques instants plus tard, un passant abaisse son masque pour parler à sa compagne. D'autres, majoritaires, le gardent soigneusement en place.

"Vous n'avez pas votre masque madame ?" Portant sa main à sa bouche, la passante avoue aux policiers garés à deux pas de la place Madou qu'elle a oublié le précieux sésame chez elle. "Le port du masque est