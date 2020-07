"Cette mesure destinée à préserver la santé de tous entrera en vigueur le samedi 25 juillet. Dans l'intervalle, nous mènerons un travail de communication et de sensibilisation. Je pense qu'il est fondamental de persévérer dans la stratégie payante mise en place depuis le début de la pandémie pour protéger la population. Si à Saint-Josse-ten-Noode, les chiffres sont bons, la plus grande prudence reste de mise", souligne Emir Kir.

Les artères et places concernées par le port obligatoire du masque sont les chaussées de Louvain et d'Haecht, les rues Verbist, Willems, de Brabant et du Progrès, et les places Saint-Josse, Bossuet, Houwaert, Rogier et Madou.