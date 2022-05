Bruxelles se taille la part du roi dans les visites enregistrées en Belgique par le service de cartographie Google Street View. Les 7 premiers sites les plus parcourus en 2021 chez nous sont en effet des lieux de la capitale.Concernant les musées, 6 des 10 établissements les plus cliqués se situent à Bruxelles.

Ainsi, c’est l’Atomium qui reçoit la médaille d’or du top 10 belge. Suivent la Grand-Place et le Palais Royal .Dans ce top touristique, on retrouve aussi le Manneken Pis (6e). Mais Bruxelles intéresse aussi pour ses destinations pratico-pratiques, que nombre de touristes consultent pour préparer leur arrivée: Bruxelles Midi (4e) et Bruxelles Nord (5e), et enfin Brussels Airport (7e).Le top se referme avec la gare d’Anvers Central, Pairi Daiza et le Gravensteen à Gand.

© Google Street View

Deux musées qui étonnent

Pour les musées repérés virtuellement, on est un peu plus étonné. C’est en effet… le Musée de la Porte de Hal qui monte sur la plus haute marche du podium.Curieux, non?On se demande donc si ce ne sont pas plutôt le tunnel du même nom, voire la petite ceinture qui longe la tour fortifiée, que souhaitent en réalité consulter les internautes. Le top 3 est complété par le Museum aan de Stroom à Anvers et le CBBD , lui aussi à Bruxelles. Pour ce dernier, on comprend mieux puisque le majestueux intérieur art nouveau de l’espace dédié à la BD est lui aussi "visitable" dans Street View.

© Google Street View

Outre le Parlamentarium (5e) dédié à l’Europe place du Luxembourg, on note l’entrée fracassante dans le top des musées du Musée des Illusions .C’est une autre bizarrerie: cette toute nouvelle destination n’a ouvert qu’en novembre 2021 à deux pas de la Grand-Place. Il est vrai que les files s’allongent depuis lors devant cette petite façade de la rue Marché aux Fromages. Ce lieu, qui n’est pourtant pas encore photographié puisque l’image reprise date de septembre 2021, est davantage demandé dans Google Street View que le vénérable Musée Horta (9e). Quant à la Galerie Horta, elle doit sans doute sa 10e place à la présence en ses murs de plusieurs expos grand public, dont celle en cours sur Frida Kahlo ou la précédente, sur Klimt.

Dans ce top où Bruxelles occupe 6 places sur 10, on note aussi le Bastogne War Museum (4e), le Fort Napoléon à Ostende (6e) et la Maison Rubens à Anvers (8e).

© Google Street View

Les tops 2021 de Google Street View en Belgique

Les sites

1. L’Atomium

2. La Grand-Place de Bruxelles

3. Le Palais Royal de Bruxelles

4. La gare de Bruxelles Midi

5. La gare de Bruxelles Nord

6. Le Manneken Pis

7. L’aéroport de Bruxelles

8. La gare centrale d’Anvers

9. Pairi Daiza

10. Le château de Gravensteen

Les musées

1. Le Musée de la Porte de Hal

2. Museum aan de Stroom à Anvers

3. Le Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles

4. Le Bastogne War Museum à Bastogne

5. Le Parlamentarium à Bruxelles

6. Le Fort Napoléon à Ostende

7. Le Musée des Illusions à Bruxelles

8. La Maison Rubens à Anvers

9. Le Musée Horta à Bruxelles

10. La Galerie Horta à Bruxelles