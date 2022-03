Ce n’est pas une pratique rare selon ceux qui fréquentent la station tous les jours. Trop vieux pour ces conneries-là".

Un des sans-abri qui s’est installé porte de Namur sait bien vers où regarder lorsqu’on lui parle de crack. "Il y a un groupe là-bas. Il y a toujours des problèmes avec eux. Pas plus tard qu’hier…" Tout le monde ici semble bien identifier le même groupe comme étant des consommateurs et "parfois vendeurs" de crack. Ils ont élu domicile dans l’un des couloirs de la station, et y ont installé une tente et quelques matelas.

(...)