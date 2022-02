La question de l'accès aux espaces verts pour les élèves des écoles bruxelloises s'est posée, le premier février dernier, dans les bancs du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De fait, le député écologiste Pierre-Yves Lux a posé la question à la ministre de l'Education Caroline Désir (PS) en prenant l'exemple de neuf écoles bruxelloises invitées à visiter le parc royal de Laeken par le Palais.

Question compliquée pour la ministre pour la simple raison qu'elle ne peut décider de reconduire ou d'intensifier une telle activité étant donné que le domaine Royal de Laeken est un espace... privé. "Cette propriété appartient à la régie des bâtiments et à la donation royale; elle est mise à la disposition du roi pour toute la durée de son règne et je ne dispose dès lors pas d’informations quant à une éventuelle pérennisation ou amplification du projet. Tel qu’il a été explicité au pouvoir organisateur, l’objectif du roi est de faire découvrir aux enfants du quartier l’intérêt du parc du point de vue de sa faune et de sa flore." La socialiste ne prend donc pas de position tranchée, et n'assure pas de promesse au député Ecolo.

A Bruxelles, 63% des citoyens n'ont pas accès à un jardin privé. Si la ministre semble en avoir conscience, elle apporte une réponse plutôt abstraite. "Avec les futurs référentiels du tronc commun, chaque élève sera amené, quelle que soit son orientation d’études ultérieures, à disposer d’un bagage disciplinaire intégrant le développement durable. L’éducation relative à l’environnement se-ra ainsi incorporée au référentiel des sciences, mais également dans la formation historique, géographique, économique et sociale." Mais Pierre-Yves Lux ne semble pas totalement convaincu. "Les activités scolaires en extérieur à la découverte de la biodiversité sont essentielles et reconnues dans le prochain référentiel du tronc commun. Je pense donc qu’il est important d’appliquer ce référentiel sur le terrain, en particulier dans des lieux particulièrement riches en biodiversité."

La balle est donc, en cas d'inaction de la ministre socialiste, dans les mains du roi en personne (ou plutôt du Palais) d'ouvrir l'accès au parc de 186 hectares aux jeunes bruxellois.