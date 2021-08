Il est planté ! Comme le veut la tradition pluricentenaire, le Meybom a été fièrement dressé ce lundi au croisement de la rue des Sables et de la rue du Marais. “Le deuxième essai était le bon ! On est très heureux d’avoir pu perpétuer la tradition, car le Meyboom est l’événement le plus important de Bruxelles”, se réjouit Jan Brusten, président de la Confrérie des Compagnons de Saint-Laurent.

Pour rappel, cet “arbre de joie” est planté chaque année dans le centre de la capitale en souvenir de la victoire des Bruxellois face aux Louvanistes, en 1213 lors d’une rixe aux portes de la ville. “J’ai 79 ans, j’habite depuis toujours à Bruxelles et je crois que je n’ai raté aucun Meyboom”, nous confie avec fierté une Bruxelloise masquée venue chercher une feuille de l’arbre “pour porter bonheur”. “J’en prends une pour moi et une pour mon fils !”

Une édition masquée

Covid oblige, cette 713e édition a dû être