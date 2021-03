Pour la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, "il faut plus de diversité dans les rangs des policiers bruxellois" Bruxelles J. Bo © DEMOULIN BERNARD

Des formations plus longues, plus de diversité, etc. La ministre de l'Intérieur a rencontré le député bruxellois et bourgmestre de Ganshoren Pierre Kompany (CDH) ce matin en terres bruxelloises. Des pistes pour améliorer les relations entre la police et les citoyens, et les jeunes en particulier ont été envisagées.