Des vaccins seront administrés dans les écoles, les entreprises et les clubs sportifs. "On examine les pistes pour augmenter la couverture vaccinale au mois de septembre et assurer une rentrée responsable et sécurisée, notamment chez les jeunes. Différentes campagnes de sensibilisation et de vaccination vont être menées, à la fois dans des entreprises mais aussi dans les écoles, en partenariat avec la fédération patronale BECI, l'ONE, Kind en Gezin et d'autres acteurs comme les associations de sports et loisirs. Nous poursuivons, en parallèle, nos actions dans les lieux de culte", expose Inge Neven.

L'agenda de rentrée sera présenté en détail la semaine prochaine. L'objectif étant d'assurer une année scolaire "la plus normale possible" par l'intermédiaire de la vaccination. "Nous invitons donc chacun et chacune à se faire vacciner", martèle Inge Neven. Bruxelles a notamment accumulé du retard dans la tranche des 12-35 ans, par rapport aux autres régions.

Maintenant que la vaccination large de la population est réalisée, la stratégie passe aujourd'hui par des actions décentralisées visant des groupes plus ciblés, via des antennes locales, les vacci-bus, les médecins généralistes, les équipes mobiles et les campagnes de vaccination dans les entreprises et les administrations. Par ailleurs, les campagnes de communication continuent de se développer. L'application de rencontre Tinder a été ainsi utilisée pour faire de la publicité et une autre campagne avec des influenceurs a déjà touché quelque 675.000 jeunes.