Le bourgmestre de Saint-Josse a déclaré qu'il n'irait pas en appel de la décision de la commission de vigilance et dénonce la trahison du PS. Décryptage.

Dans sa première interview post-éviction du PS, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir a campé sur la défense qu'il tient depuis le début de l'affaire : en victime. De racisme, de turcophobie, des médias et analystes politiques et du PS, surtout. "Pendant toute cette affaire, j'ai été traité d'une manière inhumaine, mon procès a été fait dans l'opinion publique sans moi. (...) Je ne peux pas accepter ce genre de procédé. Je suis un être humain, je peux commettre des erreurs. Cette manière de procéder me choque", a-t-il déclaré au JT d'RTL-TVi. Victime de l'ogre socialiste qui voulait sa tête à tout prix. Victime d'une campagne de déstabilisation le liant avec l'extrême droite, ce qui le fait littéralement "gerber".

(...)