Avec "Option B" , le projet de la Ville de Bruxelles visant à promouvoir le tourisme sur son territoire, la capitale se découvre sous un nouvel angle. Les jardins secrets de la ville se découvrent, les activités touristiques et écologiques se croisent, et plusieurs commerces de Bruxelles y sont valorisés à travers une dizaine de parcours. Certains "pour le corps", d'autres "pour l'esprit". Et parfois un peu des deux... Ainsi, dans ce programme, sept magasins qui vendent du CBD sont conseillés par la Ville."Ils proposent une offre de détente et se retrouvent donc dans cette campagne du thème self care, dont le public cible vient à Bruxelles pour vivre ses passions", explique le cabinet Maingain.

"Cela permet de se détendre", conseille l'échevin du commerce Fabian Maingain (Défi), à nos confrères de Bruzz. De fait, il existe dans le cannabis deux molécules : le THC, illégal et psychotrope et le CBD dont l'on voit des shops fleurir un peu partout, qui ne fait pas planer mais qui peut soulager de douleurs, musculaires notamment, il peut également aider à trouver le sommeil, les règles douloureuses ou l'anxiété. Si certains médecins préconisent l'usage du CBD pour calmer certaines douleurs, d'autres restent prudents. Car pour l'heure, peu d'études scientifiques sur la question ont été publiées, "l'univers de la molécule reste avant tout très porté par les témoignages des utilisateurs", explique Pascal Douek, médecin spécialiste du cannabis médical à Madame Figaro. "Plusieurs données scientifiques démontrent que le CBD est efficace contre la douleur et possède un certain potentiel contre l'anxiété le stress post-traumatique".

CD&V et N-VA inquiets

Au niveau politique aussi, le CBD était au milieu d'un débat communal cet été. Le CD&V et la N-VA s'inquiétaient de la présence de points de vente de CBD à proximité d'écoles, mais n'ont pas su faire écho auprès de la majorité. "Nous reconnaissons que ces types de magasins sont légaux bien sûr, mais nous devons être conscients qu'ils fonctionnent souvent dans une sorte de zone grise et ils peuvent offrir aussi un accès facile vers des substances plus dangereuses", selon Bianca Debaets (CD&V). Dans Bruzz, Fabian Maingain se veut rassurant, et confirme sa position, "les magasins CBD sont des magasins légaux. Leur nombre reste tout aussi stable et ils ne causent aucune nuisance dans la ville".

À noter que le CBD est souvent préféré, selon les vendeurs, sous forme d'huile, il existe également en chewing-gum, tablette de chocolat, sucette ou boisson pétillante.