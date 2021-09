Seul Johnson & Johnson est administré dans les magasins bruxellois alors que ce vaccin serait moins efficace contre le variant Delta.

Depuis ce lundi, à Bruxelles, on vaccine dans les supermarchés. Concrètement, des bus de vaccination se stationnent sur les parkings, ou bien une équipe médicale campe dans le commerce. Le magasin Action à Molenbeek-Saint-Jean et les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem ont été les premiers à proposer cette initiative. L’action a démarré en douceur avec à peine 120 personnes vaccinées lundi…

Un élément interpelle : cette vaccination de proximité s’effectue uniquement avec le Johnson & Johnson, seul vaccin administré en une dose unique. Or, le vaccin de l’entreprise Janssen est moins efficace contre le variant Delta (très largement majoritaire en Belgique), selon les résultats préliminaires d’une étude publiée et citée dans le New York Times fin juillet. Ainsi, il génère moins d’anticorps contre le variant Delta que les vaccins en deux doses de la firme Pfizer et de Moderna.

(...)