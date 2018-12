La zone de police Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) est l’une des plus importante du pays. Elle concentre, sur son territoire, un panel d’événements et de réalités à gérer, comme la lutte contre le radicalisme, les grands événements, une gare internationale, la gestion d’un stade de football de première importance, la gestion de quartiers jugés difficiles et une population qui ne cesse de croître.

Mais il nous revient que Forest et Saint-Gilles ont décentralisé une série de services à leur profit. Résultat : la zone de police Midi fonctionne nettement en faveur des deux plus petites communes, alors qu’Anderlecht rassemble quasiment 50 % de l’ensemble de la population de la zone.