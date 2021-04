La police a-t-elle eu raison de disperser la foule à l’aide de boucliers, de matraques, d’autopompes et de chiens enragés ? Où étaient les bikers qui symbolisent le dialogue et le la police de "proximité" ? De nombreux enseignements sont à tirer des faits survenus hier au bois de la Cambre.

Sur le coup de 16h45, après plusieurs remontrances et appels à la dispersion adressés depuis les drones et les haut-parleurs des camionnettes, les policiers ont tenté par tous les moyens de disperser les personnes encore présentes sur la plaine du bois de la Cambre : autopompes, charges alignées, renfort de la cavalerie, brigade canine, etc.

Des méthodes jugées cavalières et "manquant d'humanité" par de nombreux observateurs présents sur place. Le rassemblement se déroulait initialement dans le calme. Le fait de voir le dispositif des forces de l'ordre se déployer, sous les acclamations et applaudissements ironiques de la foule sur la pelouse, a attisé l’excitation et a été perçu comme de la provocation par de nombreuses personnes.

Sur la RTBF, Philippe Close a précisé que la situation a toujours été sous contrôle. On se demande bien où il était... Pas au bois de la Cambre en tout cas.