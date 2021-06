On le sait, le prix de l’eau va augmenter à Bruxelles. Pour Vivaqua, c’est une question de survie. Le distributeur bruxellois fait en effet face à une dette de près de 900 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement, qui lui coûte un peu plus de 20 millions d’euros par an rien qu’en charges et intérêts. A Bruxelles, le prix de l’eau n’a pas bougé d’un iota depuis 2014, exception faite de deux indexations en 2020 et 2021. Or, depuis de nombreuses années, Vivaqua entreprend de lourds et coûteux travaux d’égouttage dans la région-capitale.

Trois scénarios sont sur la table, dévoile Le Soir ce matin. Ils ont été présentés lors du conseil d’administration de Vivaqua hier mercredi.