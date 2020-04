Jusqu’à quatre mois donc pour la procédure normale et six mois pour les propriétaires ayant besoin d’un plan d’étalement de paiement.

Le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz, a décidé de prolonger de deux mois les deux délais de paiement : jusqu’à quatre mois donc pour la procédure normale et étalé sur une période de six mois pour les propriétaires ayant besoin d’un plan d’étalement de paiement. En temps normal, les avertissements-extraits de rôle pour le précompte immobilier seront envoyés par l’administration (Bruxelles Fiscalité) à partir de l’été. Selon la procédure actuelle, les Bruxellois ont deux mois pour s’en acquitter. Lorsque ceux-ci font la demande d’un plan d’étalement de paiement, le paiement peut être étalé sur une période plus longue.

"En ces temps de crise du coronavirus, je comprends qu’il n’est pas évident pour certains propriétaires de payer endéans les temps toutes les factures. En prolongeant de deux mois les délais de paiement pour le précompte immobilier, nous espérons pouvoir donner davantage de marge financière aux Bruxellois. Afin de traiter les citoyens de notre pays aussi équitablement que possible, nous suivons le report supplémentaire de deux mois pour les matières fiscales mis en place par le gouvernement fédéral", explique le ministre Open-VLD.